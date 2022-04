PREGARTEN. Am Freitagnachmittag, 15. April, lenkte ein 14-jähriges Mädchen ihren E-Scooter aus einer Hauseinfahrt auf die Fahrbahn. Sie übersah den Querverkehr und wurde vom Pkw eines 30-jährigen Lenkers erfasst und niedergestoßen. Das Mädchen ließ sich aufgrund zunehmender Schmerzen am Abend im Unfallkrankenhaus Linz untersuchen, wobei leichte Prellungen an der linken Hand und am Knöchel diagnostiziert wurden.

