Es ist fix! Michael Lindner aus Kefermarkt übernimmt mit Montag, 7. Februar, den geschäftsführenden Vorsitz der SPÖ Oberösterreich. Das hat das Landesparteipräsidium einstimmig beschlossen.

Eine erste Reaktion aus dem Bezirk Freistadt kommt von Freistadts Bürgermeister Christian Gratzl: „Ich denke, die SPÖ muss sich wieder auf ihre Werte besinnen. Für die arbeitenden Menschen da sein, ihnen zuhören und sie vertreten. Michael Lindner kann das durchaus schaffen. Er ist für mich ein Hoffnungsträger: Er ist jung, gescheit und hat das Herz am richtigen Platz."

Neunteufel: "Logischer Nachfolger"



Für den Sandler Bürgermeister Gerhard Neunteufel kam die personelle Veränderung an der Landesspitze "etwas unerwartet". Michael Lindner sei für ihn jedenfalls der logische Nachfolgekandidat von Birgit Gerstorfer: "Ich schätze seine direkte und unkomplizierte Art, auf die Sorgen der Menschen einzugehen." Ohne Umschweife und ohne Floskeln nenne er das Kind immer direkt beim Namen und aus seiner Haltung und Sprache sei seine innere Überzeugung zum Gesagten spürbar. "Michael Lindner hat sich von einer roten Zukunftshoffnung zur roten Zukunft entwickelt. Ich freue mich schon auf eine weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion."

BERICHT VOM 1. FEBRUAR 2022

KEFERMARKT. Nach den Turbulenzen innerhalb der SPÖ Oberösterreich könnte Freistadts Bezirksparteichef Michael Lindner auch bald an der Spitze der Landespartei stehen. „Wenn mich die Sozialdemokratie braucht, dann stehe ich bereit", sagt der 38-jährige Landtagsabgeordnete aus Kefermarkt. "Klar ist jedoch, dass die SPÖ Oberösterreich ihre personalpolitischen Entscheidungen nicht über die Medien kommuniziert, sondern in den zuständigen Gremien fällt." Bereits heute, Dienstag, wird es am späteren Abend eine Sitzung zu diesem Thema geben.

Zur Person Michael Lindner



Michael Lindner, geboren am 26. Februar 1983, ist der Sohn von Josef Lindner, der seit 2003 Bürgermeister von Gutau ist. Nach der Volksschule in Gutau besuchte er das Gymnasium in Freistadt, wo er 2002 maturierte. Seine ersten politischen Sporen verdiente er sich 2001 mit der Gründung der Sozialistischen Jugend (SJ) Gutau. Von 2005 bis 2011 war er Landesvorsitzender der SJ Oberösterreich. Im Jänner 2015 folgte Lindner, Absolvent des Soziologie-Studiums an der Johannes-Kepler-Universität, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Hans Affenzeller als Bezirksparteichef der SPÖ Freistadt. Von 2015 bis 2018 bekleidete er die Funktion eines Bundesrates, im Oktober zog er als Abgeordneter in der Oö. Landtag ein. Seit 1. Dezember 2020 ist Michael Lindner Klubobmann der SPÖ Oberösterreich. In seiner Heimatgemeinde Kefermarkt ist der Vater zweier Buben im Gemeinderat tätig. Der Bürgermeisterwahl 2021 hatte er sich nicht gestellt.

