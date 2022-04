Am Samstag 30.04.2022; 09:00-11:00 findet der Purzi’s Kinderartikelbasar im Eltern-Kind-Treff Purzelbaum in Freistadt statt. Bei diesem Basar können Kleidung (bis Gr. 158), Bücher und Spielsachen einfach und bequem wie in einem Geschäft verkauft werden.

Du hast viel Kindergewand und Spielsachen zum Verkaufen, aber keine Lust vor Ort zu sein um deine Sachen unter die Leute zu bringen, dann melde dich bis zum 27.04.2022 bei uns an. Du bringst uns deine Sachen und wir kümmern uns um den Verkauf.

Weitere Infos dazu findest du auf unserer Homepage: www.elternkindtreff.at