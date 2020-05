FREISTADT. Die Union Freistadt ist einer der erfolgreichsten Faustballvereine Österreichs. Die ersten Staatsmeistertitel wurden 1975 und 1980 errungen. Nach einer Durststrecke ging es im neuen Jahrtausend dann so richtig los – insgesamt wurden sechs Meisterschaftssiege am Feld und in der Halle errungen. Und auch international legten die Freistädter mit vier IFA-Cup-Siegen, drei Europacupsiegen und dem Weltcupsieg (2011) eine beeindruckende Serie hin. Auch wenn langjährige Stützen wie Jean Andrioli (34), Klaus Thaller (33), Michael Kreil (33) oder Julian Payrleitner (31) in die Jahre gekommen sind, braucht man sich um die Zukunft des Faustballsports in Freistadt keine Sorgen zu machen, denn mit Gernot Teufer (19), Benjamin Voit (16), Bernd Withalm (19), Marcel Wiesinger (16) und Matthias Aichberger (21) steht eine junge Garde bereit, die absolut das Zeug hat, die Erfolgsserie des traditionsreichen Vereins fortzusetzen. Wir stellen Ihnen die fünf „jungen Wilden“ vor:

GERNOT TEUFER

Der Angreifer ist seit 2009 im Verein aktiv. Zurzeit absolviert er den Grundwehrdienst als Heeressportler. In seiner Jugend ist er mit Freistadt mehrmals Österreichischer Meister geworden und holte mit dem U-18-Nationalteam Bronze bei der Weltmeisterschaft in den USA. „Auf Vereinsebene will ich immer mehr Bundesligaerfahrung sammeln und eine Verstärkung für die Mannschaft werden. Ziel ist natürlich das ‚Final 3‘ und dort um den Titel mitspielen“, sagt Teufer.

BENJAMIN VOIT

Der 16-Jährige entstammt einer Gutauer Sportlerdynastie. Bruder Valentin ist einer der besten Hochspringer Österreichs und hat im Zehnkampf eine große Karriere vor sich. Benjamins größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille bei der U-18-EM in Hohenlockstedt in Deutschland. Mit Einsätzen in der Bundesligamannschaft rechnet er vorerst nicht. „Mein Ziel ist es, mit der zweiten Mannschaft in das obere Tabellenviertel der 2. Bundesliga zu gelangen“, sagt der Angreifer.

BERND WITHALM

Ebenfalls im Angriff ist Bernd Withalm daheim. In Zeiten von Corona hält er sich mit Radfahren, Mountainbiken und Laufen fit. Außerdem spielt er gern Golf. Seinen größten Erfolg feierte der 19-Jährige mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der U-18-Weltmeisterschaft in den USA an der Seite von Gernot Teufer.

MARCEL WIESINGER

Den Hallenmeistertitel in der 1. Landesliga in der vergangenen Saison bezeichnet der Abwehrspieler als größten Triumph seiner Laufbahn. Stolz darf er auch auf seine vier Staatsmeister- und acht Landesmeistertitel in verschiedensten Altersklassen sein. 2017 wurde er mit der Österreich-Auswahl Zweiter beim Jugendeuropapokal (U 14). Sein Ziel für die Zukunft: „Ich möchte im Kader der Mannschaft fürs ‚Final3‘ stehen.“

MATTHIAS AICHBERGER

Der 21-jährige Abwehrspieler absolviert drei- bis viermal die Woche Ausdauereinheiten. Die restlichen Tage teilt er sich mit Krafttrainings ein. Ungewöhnlich für einen jungen Mann: Auch Yoga steht auf dem Stundenplan. „Wenn heuer überhaupt eine Saison stattfindet, ist es mein persönliches Ziel, einen Stammplatz zu festigen und mich weiter zu entwickeln, um der Mannschaft noch mehr helfen zu können“, skizziert Aichberger seine Ziele. 2018 gewann der den U-21-Europameistertitel in der Schweiz.