KEFERMARKT, SCHWERTBERG. Nur wenige Wochen nach Ende der Saison 2021/2022 beginnt für die Fußball-Kampfmannschaften im Bezirk Freistadt die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. In Kefermarkt steigt am Freitag, 8. Juli, ab 17.30 Uhr, das erste Saisonhighlight. Auf der neuen Union-Sportanlage wird der Feistritz-Fußballcup ausgetragen. Neben dem Veranstalter nehmen wie schon in den vergangenen Jahren Lasberg, St. Oswald und Sandl teil. Als Favorit gilt Titelverteidiger und Bezirksliga-Aufsteiger USV St. Oswald.

Einen Tag später, am Samstag, 9. Juli, geht auf der Anlage des Landesligisten Askö Schwertberg der traditionelle Aisttalcup über die Bühne. Bei diesem Turnier werden Vertreter von der OÖ-Liga (SPG Pregarten) bis zur 2. Klasse (ASV Hagenberg) vertreten sein. Ebenfalls mit von der Partie sind die TSU Wartberg (Bezirksliga) und der SC Tragwein/Kamig aus der 1. Klasse Nordost. Die auf vielen Positionen veränderte Elf der SPG Pregarten – gleich neun neue Spieler wurden verpflichtet – geht als klarer Favorit ins Turnier.