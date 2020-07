LASBERG, KÖNIGSWIESEN. Das Sommer-Transferfenster hat für die Fußballteams aus dem Unterhaus mit 15. Juli geschlossen. Starke Neuzugänge konnten vor allem die Union Lasberg (1. Nordost) und die Union Königswiesen (Bezirksliga Nord) an Land ziehen. Michael Hackl schloss sich nach fünf Jahren beim SV Freistadt wieder seinem Heimatverein, der Union Lasberg, an. Der offensivstarke Mittelfeldspieler laboriert zwar aktuell noch an einer Meniskusverletzung, spätestens Ende August sollte Hackl jedoch wieder für die Lasberger auflaufen können. Daniel Nachum kehrt ebenfalls wieder zu seinen Wurzeln zurück. Nach einem Gastspiel bei der DSG Union Gutau, konnte Nachum von einem Comeback im Lasberger Trikot überzeugt werden. Mit diesen starken Neuzugängen hat die Union Lasberg in der 1. Klasse Nordost das Potenzial, um eine gewichtige Rolle im Kampf um die ersten Tabellenränge mitreden zu können. Kapitän Stefan Boris Wald möchte dennoch die Euphorie etwas bremsen: „Unser Ziel ist ein gesicherter Mittelfeldrang. Wenn nach vorne etwas gehen sollte, sind wir natürlich auch nicht böse.“

"UKW" holte Torgaranten

Die Dienste von zwei ganz starken, jungen Spielern aus der Region sicherte sich die Union Königswiesen: Mit Yannic Haslinger und Fabian Hennerbichler konnten zwei Torgaranten verpflichtet werden. In der letzten vollständigen Saison (2018/2019) trafen die beiden Offensivspieler zusammen gleich 52 Mal ins Schwarze. Hennerbichler erzielte 30 Tore für die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, Haslinger netzte 22 Mal für die Union Unterweißenbach ein. Auf der Torhüterposition kompensierten die Königswiesener den Abgang von Patrick Pilgerstorfer, der zurück zur SPG Pregarten wechselte, mit dem OÖ-Liga-erfahrenen Goalie Ales Pavelec. Ebenfalls neu in Königswiesen sind Georg Mühlbachler und Oliver Hackl, die zuletzt bei der SPG Pierbach/Mönchdorf aktiv waren.