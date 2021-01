Franz Wimberger, Gründer des renommierten Bauunternehmens WimbergerHaus, feierte am 1. Jänner 2021 seinen 70. Geburtstag.

LASBERG. Geboren 1951 als Sohn einer Bauernfamilie hegte Franz Wimberger bald den Wunsch, ein „echtes Werk“ zu vollbringen und entschied sich für eine Maurerlehre. Nach dem Motto "Man soll sich auf das konzentrieren, das man am besten kann" wuchs bereits als Geselle der Gedanke an ein eigenes Unternehmen, welches er schließlich im Jahr 1983 gründete.

Innovative Ideen rund ums Hausbauen



Anlass für die Gründung des Bauunternehmens war der Bau seines eigenen Wohnhauses, der späteren Unternehmenszentrale von WimbergerHaus. „Familien ein leistbares Heim schaffen“ lautete Wimbergers Mission. Diese inspirierte ihn zu der Entwicklung von Innovationen wie der Alufix-Kellerschalung, Ziegelfertigwänden oder dem schlauen Hauskonzept "Alea®". Immer an seiner Seite war und ist Ehefrau Traudi, mit der er seit 46 Jahren verheiratet ist.

Nach 30 Jähren Geschäftsführung abgegeben



Im Jahr 1990 eröffnete WimbergerHaus einen zweiten Standort im Mühlviertel, zwei Jahre später folgte die Eröffnung in Linz. Der Baumeister entwickelte sich zum oberösterreichischen Marktführer für Einfamilienhäuser in Ziegelmassivbauweise. 2012 folgte die Expansion nach Niederösterreich. Ein Jahr später zum 30-jährigen Bestehen übergab Franz Wimberger das Unternehmen seinem Sohn Christian, der es seitdem in seinem Sinne erfolgreich weiterführt und seine Werte mitträgt. Seither ist die Wimberger-Gruppe weiter stetig angewachsen.

Vom Glauben geprägte Lebensgeschichte veröffentlicht

Das Rezept für seinen Erfolg war und ist für Franz Wimberger der Glaube, der ihn zwischenzeitlich auch über Krankheit und Krisen hinweggetragen hat. Auch in der Pension ist Franz Wimberger sozial und christlich sehr engagiert, vor vier Jahren hat er seine Lebensgeschichte, die Reise seiner Herzensbildung, zu Papier gebracht.

Näheres: franzwimberger.at