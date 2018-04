E-Bikes sind der Renner

24.04.2018, 09:02 Uhr

Radfahren wiederentdeckt. "Beim Kauf sollte man sich überlegen, ob man ein E-Mountain-Bike oder ein City-Bike fahren möchte. Auch bei den Batterien gibt es verschiedene Möglicheiten: full-integrated, halb integriert oder am Gepäckträger", so der Experte Johann Kern vom bekannten Geschäft Kern Schuhe-Sport in Königswiesen.Johann Kern: "Am wichtigsten ist, dass die Kunden bei uns nach einer fachlichen Beratung die in Frage kommenden Bikes mit einer Probefahrt testen oder auch ausleihen können. Wir haben eine riesige Menge an E-Bikes lagernd." Die Radfahrer sollten darauf achten, dass nach dem Kauf auch das Service passt. "Das bestätigen uns die Kunden immer wieder", so Kern. "Damit der Biker viel Freude und Fahrspaß hat, ist eben regelmäßiges Service sehr wichtig. Schaltung und Bremsen sollen optimal eingestellt sein, Bremsbeläge und Ketten eventuell erneuern." Die häufigste Frage ist die nach der Reichweite. Kern: "Dazu ist einerseits der 400 Wh oder 500 Wh-Akku ein wichtiger Punkt. Andererseits sind Reifendruck und der Zustand des Bikes wichtig. Vor allem aber ist entscheidend, wieviel der Biker selber an Kraft aufwendet!"Der Experte weiter: "Unseren Kunden empfehlen wir immer wieder, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Den Akku sollte man immer richtig laden. Nach der Bike-Saison sollte man darauf achten, dass man das Rad richtig pflegt." Viele Fachhändler begleiten ihre Kunden gerne – ein Radleben lang.