Neuer Anlauf für Gipfelkreuz am Zeißberg

20.09.2018, 15:15 Uhr

Die bisherigen Bemühungen, die auch von der Neumarkter Gemeinde als Wege-Erhalter unterstützt wurden, in Dialog zu treten, sind gescheitert. Eine gemeinsame Initiative der Naturfreunde Neumarkt und des Alpenvereins Freistadt hat nunmehr das Ziel, für alle Beteiligten eine tragbare Lösung zu finden. Mit einer Unterschriftenaktion und einer Wanderung auf den Zeißberg kann jeder ein Zeichen setzen und die Forderung der Naturfreunde und des Alpenvereins unterstützen. Die Wanderung auf den Zeißberg startet am Sonntag den 7. Oktober, um 14 Uhr am Neumarkter Marktplatz und um 15 Uhr beim Tennisplatz Kronast.

„Unsere gemeinsame Forderung ist es, dass das Gipfelkreuz und die Wandermarkierungen am Zeißberg wieder aufgestellt werden“, sagt Manfred Edelbauer, der Obmann der Neumarkter Naturfreunde. Und Thoms Pflügl vom Alpenverein Freistadt ergänzt: "Jeder Wanderer wünscht sich eine gute Beschilderung und durch eine Markierung ist darüber hinaus auch gewährt, dass nicht irgendwo, sondern auf einem gekennzeichneten Weg gewandert wird. Dies ist ein Vorteil sowohl für die Wanderer als auch den Grundeigentümer." Bürgermeister Christian Denkmaier begrüßt die Initiative der beiden Vereine: "Ich hoffe sehr, dass es endlich zu einem konstruktiven Dialog mit dem Grundbesitzer kommt."