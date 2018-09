Premierensieger bei der Stadtmeister der Schützen!

10.09.2018, 19:45 Uhr

Bei den Herren erreichte Manuel Pirklbauer (Union Neumarkt) dreimal die Maximalpunktezahl von 100 Ringen und kürte sich souverän zum neuen Stadtmeister. Dies war für ihn gleichzeitig eine Premiere - noch nie konnte er sich mit dem Kleinkalibergewehr an die Spitze setzen. In der Damenklasse war bis zuletzt nicht klar, wer den Sieg davontragen wird. Schlußendlich setzte sich aber Michaela Wieser (SG Freistadt) ganz knapp durch. In der Jugendklasse konnte Anja Schwab (SG Freistadt) ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Die Altschützen-Klasse entschied Hermann Röbl aus Freistadt für sich.Eine weitere Premiere war der Mannschaftssieger "Schaller Partie"! Die vier Schützen Franz Hofer, Gerald Hofer, Klaus Freudenthaler und Mario Hofer - allesamt aus der Ortschaft Schall in Neumarkt - lagen punktegleich mit den Vorjahressiegern voran. Erst die dritte Deckserie brachte den knappen Sieg für die Neumarkter!Weitere Infos und Fotos unter www.schuetzen-freistadt.at