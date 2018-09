St. Oswalder Girls beeindruckten auch ÖSV-Sportdirektor

10.09.2018, 11:16 Uhr

In der ersten Hälfte stand St. Oswald in der Defensive sehr gut und so kam Wolfern/Garsten kaum zu Chancen. Die USV-Girls wurden immer wieder durch Neuzugang Lisa Feilmayr aus Vorderweißenbach gefährlich. Der Start in die zweiten 45 Minuten verlief dann ganz und gar nicht nach Wunsch des Liga-Neulings: Den schnellen 0:2-Rückstand innerhalb von nur drei Minuten kurz nach Wiederanpfiff mussten die St. Oswalderinnen erst einmal verdauen und sich zurückkämpfen. Und wie sie das taten! Durch einen Elfmeter in der 74. Minute, geschossen von Kapitänin Sandra Wiesinger, folgte zuerst der Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit gelang Nadine Ecker tatsächlich noch der viel umjubelte Ausgleich.