Den Job noch vielseitiger machen

24.04.2018, 08:58 Uhr



Gute Entscheidung

"Die Ausbildung erfolgte über verkürzte Lehrzeit, wobei der Erfolg darin besteht, dass sich Dienstnehmer und Dienstgeber grundsätzlich einig sind, ein Dienstverhältnis zu begründen. Die fehlende Qualifikation wird mit der Ausbildung beseitigt. Alle Beteiligten leisten ihren Beitrag, die betroffene Person erhält während der Ausbildung das Schulungsarbeitslosengeld aus AMS-Mitteln, der Betrieb übernimmt die Ausbildungskosten und leistet einen Unternehmensbeitrag und das Land Oberösterreich gewährt eine Qualifizierungsförderung und beteiligt sich bei den Ausbildungskosten", erklärt Martin Eder, Abteilungsleiter und stellvertretender Geschäftsstellenleiter beim AMS Freistadt und zuständig für Service für Arbeitskräfte.Laut Martin Eder agiert auch die Firma Stolzlederer vorbildlich: "Sie bildet immer wieder Lehrlinge aus und ist bereit, auch andere Wege, wie den von AQUA, zu beschreiten und damit dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen!"Eva Schaumberger (24) lebt und liebt ihren Beruf in der täglichen Arbeit, wird in der Firma sehr geschätzt und ist erfolgreich unterwegs. Auch die Kunden schätzen ihre Kreativität und ihr technisches Verständnis. "Ich war gerne Floristin, habe aber immer gerne gezeichnet und wollte auch mehr Zeit im Freien verbringen." Ihre zweite Lehre hat Eva bereits abgeschlossen und ist in ihrem neuen Beruf sehr glücklich. Vor allem schätzt sie die Vielfalt: "Man macht alles, von der Planung bis zur Bepflanzung, und ist auch auf den Baustellen unterwegs und mit vielen Leuten in Kontakt."Auch privat hat sich Eva Schaumberger mit einem Haus im Grünen in Freidorf, Gemeinde Kefermarkt, einen Traum erfüllt.