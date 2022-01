Nach einer Reihe von schweren Schiunfällen in den vergangenen Tagen in Bad Kleinkirchheim und auf der Gerlitzen kam es heute zu einem Crash am Nassfeld. Ein Kroate wurde dabei so verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden musste.

NASSFELD. Ein 26-jähriger kroatischer Schifahrer aus Pula kollidierte am heute um 13.00 Uhr auf der Familienabfahrt im Schigebiet Nassfeld (Gemeinde Hermagor) mit einem ebenso 26-jährigen Schiläufer aus Zagreb bei einem Rechtsschwung.



Rettungshubschrauber C7 im Einsatz

Beide Schiläufer stürzten infolge schwer. Der Mann aus Zagreb wurde dabei im Bereich der rechten Schulter und des Brustkorbes verletzt und nach Erstversorgung auf der Piste mit dem Rettungshubschrauber C7 ins LKH Villach geflogen. Der zweitbeteiligte Schiläufer blieb unverletzt.