Zwei schwere Skiunfälle am Nassfeld am Mittwoch. Zweimal musste der Rettungshubschrauber ausrücken.

NASSFELD. Am Mittwochnachmittag kollidierten zwei deutsche Urlaubsgäste (51 und 59 Jahre alt) auf der Trögl Abfahrt im Schigebiet Nassfeld/Hermagor in einer Seehöhe von rund 1850 Metern beim Schifahren. Dabei kam der 59-jährige zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden. Der zweitbeteiligte Schifahrer blieb unverletzt.

Frau schwer verletzt

Ein 19 Jahre alter Snowboarder aus Deutschland kam Mittwochvormittag auf der Schnittlauchkofelabfahrt im Schigebiet Nassfeld/Hermagor, in einer Seehöhe von rund 1.575 Metern, zu Sturz und rutschte gegen eine 55 Jahre alte Schifahrerin aus Deutschland. Dadurch kam die Frau ebenfalls zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden.