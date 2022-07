Umweltschutz, Klimawandelanpassung, erneuerbare Energie und Erhalt von Grünraum sind die aktuellen Themen unserer Zeit. Auch uns ist Nachhaltigkeit wichtig, und da die BezirksBlätter ihrem Motto "Aus Liebe zur Region" treu sein wollen und die Natur ein wichtiger Bestandteil unserer schönen Region ist, widmen wir diese Sonderausgabe dem Thema Natur & Umwelt.

Der Bezirk Gmünd ist in vielen Dingen betreffend Umweltschutz und Nachhaltigkeit Vorreiter. Unzählige Projekte bzw. Maßnahmen in diesem Zusammenhang wurden bereits umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Aber auch Naturvermittlung an Schulen hat einen hohen Stellenwert. Dabei geht es vor allem um eines: nämlich um den Erhalt einer lebenswerten und intakten Umwelt für unsere Nachkommen. Dafür braucht es Strategien, vorausschauendes Denken und engagierte Personen. Im Bezirk Gmünd ist man bereits auf einem guten Weg.

