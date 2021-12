An den Weihnachtsfeiertagen kam es zu Einbrüchen in ein Auto und in einen Hofladen.

BEZIRK GMÜND. Bislang unbekannte Täter brachen am 24. Dezember zwischen 15 und 16 Uhr in der Lagerstraße in Gmünd in einen Pkw der Marke Dacia ein, indem sie die Scheibe der Beifahrertüre mit einem faustgroßen Stein einschlugen. Sie stahlen die auf dem Beifahrersitz abgelegte Geldbörse der 33-jährigen Lenkerin, die sich zur Tatzeit in der Herz-Jesu-Kirche zum weihnachtlichen Kirchenbesuch befand.

Handkassen aufgebrochen

Am 25. Dezember brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:23 bis 19:30 Uhr im Hofladen in Langegg die dortigen Handkassen auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Auch stahlen sie die im Hofladen montierte Überwachungskamera. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.