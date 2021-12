Der hausärztliche Notdienst, oder kurz Händ gesprochen, ist im Grunde ein mobiler ärztlicher Bereitschaftsdienst.



GRIESKIRCHEN/EFERDING. Wenn man außerhalb der Ordinationszeiten einen Arzt braucht, kann man ihn über die Telefonnummer 141 rufen. Über die Leitstelle wird dann vermittelt, der Arzt nimmt Kontakt mit dem Patienten auf und führt schließlich bei der betroffenen Person zuhause medizinische Maßnahmen durch.

Wann 141 gewählt wird



Der hausärztliche Notdienst wird von den niedergelassenen Ärzten betrieben und vom Roten Kreuz wird ein Fahrzeug sowie ein Rettungssanitäter gestellt. "Für den Bezirk Eferding ist der Händ in Waizenkirchen stationiert", sagt der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Eferding, Phillipp Wiatschka. Grundsätzlich hilft der Händ bei unaufschiebbaren und spontan auftretenden gesundheitlichen Problemen. "Den Händ kümmert sich um alle Erkrankungen, die einen normalen Hausarzt auch betreffen. Wenn dieser am Wochenende nicht Dienst hat oder zu Ordinationszeiten nicht erreichbar ist, ist 141 die Nummer, die man wählen kann", erklärt Wiatschka. Dabei soll er den Ordinationsbesuch beim Hausarzt nicht ersetzen, sondern - wie der Name schon sagt - als Notdienst fungieren. Bei zeitkritischen oder lebensbedrohlichen Notfällen, wie in etwa Herzinfarkten oder Schlaganfällen, sollte hingegen die Nummer 144 gewählt werden. "Es wird immer das nächst schnellste Rettungsmittel entsandt. Da kann es auch in solchen Fällen durchaus sein, dass als Notarzt der Händ losfährt und beispielsweise schon mit einer Medikation beginnen kann", betont der Bezirksgeschäftsleiter.

An Feiertagen wichtig



Gerade während der kommenden Feiertagen ist der Händ von Wichtigkeit: "Wenn die niedergelassenen Ärzte Urlaub haben und über die Feiertage gar nicht offen haben, ist der Händ selbstverständlich mehr gefordert." Unter der Rufnummer des Händs bekommt man auch die entsprechende Auskunft, welche Ordination gerade im Dienst ist. Als Überbrückung, während die niedergelassenen Ärzte nicht da sind, ist der hausärztliche Notdienst mittlerweile nicht mehr wegzudenken. "Der Händ ist einfach für das Gesamtsystem ein riesige Entlastung. So müssen die Leute auch außerhalb der Ordinationszeiten nicht wegen einem Rezept oder Bauchweh in das Krankenhaus fahren", sagt Wiatschka.