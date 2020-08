Sie haben nicht nur die Theorie drauf, sondern kennen auch die richtigen Handgriffe: Das Rote Kreuz Grieskirchen freut sich über elf neue Rettungssanitäter.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Ende Juni fand an der Rotkreuz-Bezirksstelle Grieskirchen die kommissionelle Prüfung zum Rettungssanitäter statt. Elf freiwillige Mitarbeiter stellten ihr Wissen unter Beweis. An zwei Praxisstationen arbeiteten die Kursteilnehmer an realistischen Szenarien im Team und beantworteten vor der Kommission theoretische Fachfragen. Sie stehen dem Roten Kreuz nun als Rettungssanitäter zur Verfügung.

Die Arbeit als Rettungssanitäter erfordert neben großem Engagement ein umfangreiches Fachwissen. In der Ausbildung wird großer Wert auf die fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter gelegt, um sie entsprechend für ihre Aufgaben vorzubereiten. Warum stellen sich immer wieder Freiwillige dieser Herausforderung? Spaß an der Arbeit, Freude an der Gemeinschaft, Erfahrungen einbringen und eine sinnvolle Tätigkeit ausüben, das sind die wesentlichen Motive. Einige Teilnehmer möchten künftig auch ihren Zivildienst beim Roten Kreuz absolvieren.

„Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, auf die freiwilligen Helfer setzen zu können“, so Ausbildungsverantwortlicher Johann Leitner. Im Herbst gibt es die nächste Möglichkeit in die interessante Ausbildung zum Rettungssanitäter einzusteigen.

Nähere Auskünfte zu den Kursen, sowie zum Zivildienst gibt es unter 07248/62243-0 oder im Internet: www.roteskreuz.at/grieskirchen.