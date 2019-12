Sophie Lindinger von Leyya startet mit ihrer Band seit 2015 international durch. Die gebürtige Eferdingerin hat ihr Leben ganz der Musik verschrieben – zur Freude ihrer zahlreichen Fans.

EFERDING. Bereits zwei Amadeus Music Awards konnte die Elektro-Pop Band Leyya holen und der Erfolg geht weiter steil nach oben. Neben dem Musik-Duo mit Marco Kleebauer, der ebenfalls aus Eferding ist, hat Lindinger nun ein neues Projekt gestartet, mit dem sie die Fans begeistert. Im Interview erzählt die 27-jährige Musikerin über musikalische Anfänge, die Verbindung zum Heimatort und über weihnachtliche Pläne.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich habe mich eigentlich nie bewusst dazu entschlossen, ich hatte schon immer ein Interesse daran. Mit elf hab ich meinen ersten Song geschrieben, aus den paar englischen Wörtern die ich damals konnte. In der Schulzeit hab ich gern bei Musicals mitgemacht und Gitarre an der Musikschule in Eferding gelernt, aber das war für mich eher als Hobby. 2012 bin ich dann nach Wien gekommen, wo ich anfangs als Kellnerin gearbeitet habe, um meine Musikprojekte zu verwirklichen. Es war mir wichtig, dass meine Eltern nicht für mich aufkommen müssen.

Wie ging es dann weiter?

Marco Kleebauer war ebenfalls in Wien und wir haben viel Musik gemeinsam gemacht. 2014 haben wir dann unser erstes Lied rausgebracht. 2015 war das erste Album da und wir konnten auf Tour gehen.

Habt ihr damit gerechnet, dass ihr so erfolgreich sein werdet?

Nein, das kann man nicht voraussehen. Aber wir haben immer an unsere Musik geglaubt. Wir verbiegen uns nicht, sondern haben einfach immer das gemacht, was uns gefallen hat. Die Österreichische Musik war zu dieser Zeit gerade besonders spannend, da Größen wie Wanda oder Bilderbuch gerade durchgestartet waren. Es war einfach eine gute Zeit, ein guter Ort und die passende Musik.

Bei all den Touren durch Europa und Ihrem Leben in Wien, was verbindet Sie da noch mit Eferding?

Ich bin gerne in Eferding, weil es hier ruhiger ist und nicht so viel passiert. Die Natur schätze ich am Meisten und auch den Eferdinger Stadtplatz finde ich einfach gemütlich. Wenn ich in Eferding bin, verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie zum Beispiel bei einer Radtour am Donauweg, das schätze ich schon sehr.

Verbringen Sie Weihnachten auch in Eferding?

Ja und ich finde es ist eine der schönsten Zeiten in Eferding. Weihnachten in Eferding ist etwas ganz besonderes, nicht wie in Wien wo alles einfach nur leuchtet. Hier ist es wirklich besinnlich und ruhig, das mag ich. Außerdem verbringe ich so Zeit mit meiner Familie, weil wir da Alle zusammen sind.

Was ist für die Zukunft geplant?

Von Leyya wird eine neues Album kommen, auch Auftritte wird es wieder viele geben. Dazu gibt es aber gerade noch keine genaueren Infos. Derzeit mache ich auch viel für ein zweites Musikprojekt "My ugly Clementine", bei dem ich Bassistin bin und vorallem die Produktion und Technik mache. Das gefällt mir derzeit gut, da ich bei Leyya ganz andere Aufgaben übernommen habe. Als Sängerin, Songwriterin und am Keyboard stehe ich da mehr im Vordergrund, was bei "My ugly Clementine" anders ist. Das gefällt mir auch, weil ich so wieder einen ganz anderen Zugang finde.