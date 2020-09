ALKOVEN. Gabriel Schuhmann, SP-Ortschef in Alkoven, ist nach längerer Krankheit am 5. September 2020 verstorben. "Es ist noch viel zu früh, um die richtigen Worte für diesen tragischen Verlust zu finden! Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt jedenfalls der Trauerfamilie", schreibt die SPÖ Alkoven auf ihrer Facebookseite.

Auch SP-Bezirksparteivorsitzender Thomas Antlinger ist schockiert: "Ich bin ziemlich entsetzt. Gerade vor drei Wochen sind wir noch beieinander gesessen. Es ist extrem schade: Gabriel Schuhmann war ein großartiger Sozialdemokrat, ein guter Freund und ein guter Mensch. Es ist ein riesiger Verlust für die Gemeinde und die Partei", so Antlinger gegenüber der BezirksRundschau.

„Der Tod von Gabriel Schuhmann trifft uns hart. Unsere Gedanken sind vor allem bei seiner Familie, der wir viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche“, so SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer.Gerstorfer, die in Alkoven lebt, und Schumann verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. „Sein Engagement machte ihn über die Gemeindegrenze hinaus bekannt und beliebt. Gabriels Tod ist für uns alle ein großer Verlust."

Schuhmann war seit 2005 Bürgermeister der Gemeinde Alkoven.