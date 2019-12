TAUFKIRCHEN AN DER TRATTNACH. Ein KFZ-Brand sorgte am späten Abend des 26. Dezember für einen Großeinsatz der Feuerwehren in Taufkirchen an der Trattnach. Insgesamt waren fünf Feuerwehren aus Taufkirchen an der Trattnach, die Feuerwehr Neumarkt sowie Grieskirchen im Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache ging ein Auto, das neben anderen Fahrzeugen abgestellt war, in Flammen auf. Kaut Angaben der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Nebengebäude sowie auf die weiteren abgestellten Fahrzeuge erfolgreich verhindert werden. Auch die Polizei wurde verständigt. Beim Eintreffen am Brandort war die Feuerwehr bereits mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.