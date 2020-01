Die Jungen haben keine Zeit zum Ausruhen, denn das neue Jahr ist gespickt mit sportlichen, amüsanten und wissensreichen Veranstaltungen in Grieskirchen und Eferding.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING (jmi). Was als Werbung für die Stadldisco der Landjugend St. Agatha gedacht war, mauserte sich zum actionreichen Event. Logisch, dass die Landjugendlichen heuer wieder zum „Gsteckn Rutschen“ einladen. Am 1. August zählen Teamgeist und die richtige Technik: Auf der Siloplane geht es rasant den Berg hinunter. Jeweils zwei Viererteams treten gegeneinander an. Einen guten Tipp hält Landjugend-Ortsgruppenleiter Mathias Scheuringer für die Teilnehmer bereit: „Wichtig für ein schnelles Rutschen ist es, nicht zu viel Reibung zwischen Plane und Körper zu haben. Man sollte am besten wenig oder keine besonders rutschfeste Kleidung tragen. Die richtige Körperspannung sorgt dafür, nicht frühzeitig von der Plane abzukommen.“

Faustball-Action im Juli 2020

Jugendlicher Elan ist ebenso gefragt, wenn Grieskirchen von 22. bis 26. Juli zum Mekka für Faustballfans aus der ganzen Welt mutiert. Die U18-Weltmeisterschaft und die U21-Europameisterschaft stellen für die Talente aus der Region eine willkommene Herausforderung dar. „Bis zu fünf Spielerinnen und Spieler aus unserer Stadt haben die Chance, als Spieler mit dabei zu sein. Für diese Jugendlichen investieren wir Energie und Herzblut in die Organisation und wollen einen neuerlichen Meilenstein im Faustball und in unserer Region setzen“, sagt Landtagsabgeordneter Peter Oberlehner, Präsident der UFG Grieskirchen/Pötting. Nicht nur auf der Spielfläche stehen die Jungen im Mittelpunkt. Im Organisationsteam sind viele Jugendliche involviert, die die Bedürfnisse der jungen Spieler kennen.

Eintauchen in die Welt der Forschung

Es bleibt spannend: Am 8. Mai lockt wieder die Lange Nacht der Forschung. Im Schloss Starhemberg konzentrieren sich an diesen vier Stunden die Innovationen der Unternehmen und Schulen der Region. „Im vergangenen Jahr konnten wir mit 20 Firmen, vier Schulen und einer Fachhochschule rund 1.300 Besucher begrüßen“, erklärt Schlossherr Georg Starhemberg. Im Bezirk Grieskirchen tauchen Besucher erfahrungsgemäß an mehreren Standorten in die faszinierende Welt der Wissenschaft ein. Mitmachen erlaubt! Besucher aller Altersgruppen können ihre Talente bei gefinkelten Experimenten entdecken.

Kniffligen Parcours meistern

Im selben Monat feiert ein originelles Event Jubiläum: das Beerfassl-Rollin‘ der Marktmusikkapelle St. Marienkirchen/Polsenz. Seit zehn Jahren laden die Musiker jeden Pfingssonntag – heuer der 31. Mai – zum Staffellauf mit einem vollen 25-Liter-Bierfass. „Wir möchten den Samareinern nicht nur traditionelle musikalische Darbietungen präsentieren, sondern auch eine Veranstaltung für die ganze Dorfgemeinschaft – egal ob Jung oder Alt – mit dem Anspruch auf Unterhaltung, Spaß und Action“, erzählt MMK-Vorstandsmitglied Peter Prandstätter. Für die teilnehmenden Viererteams ist ein kniffliger Parcours aufgebaut, über den sie das Fass treiben müssen. Gefordert sind bei dem Wettbewerb Geschick, Gleichgewichtsgefühl und ein Maß Trinkfestigkeit. Noch ein Tipp für die Teilnehmer? Bitte sehr: „Strapazierfähige Kleidung und schützende Gummiarbeitshandschuhe tragen!“, empfiehlt Prandstätter.