EFERDING. Stadtrat Harald Melchart und Fraktionsobmann Silvio Hemmelmayr überraschten die Angestellten und Ehrenamtlichen der Polizeidienststelle, des Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Außenstelle des Instituts Hartheim mit blauen Ostereiern. Die zweite Präsidentin des oberösterreichischen Landtags, Sabine Binder, begleitete die Vertreter der Eferdinger Freiheitlichen und nützte die Gelegenheit, um mit den Verantwortlichen Gespräche zu führen. "Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns ein besonderes Anliegen, allen Einsatzkräften und ehrenamtlich tätigen Menschen einen Dank auszusprechen“, so die FPÖ-Vertreter.