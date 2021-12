Alois Eislmeir, emeritierter Seelsorger und Kirchenrektor im assista Altenhof am Hausruck, ist am 15. Dezember 2021 im Alter von 82 Jahren im Bezirksalten- und Pflegeheim Gaspoltshofen verstorben.

GRIESKIRCHEN. Alois Eislmeir wurde am 30. Oktober 1939 in Altenhof am Hausruck in der Gemeinde Gaspoltshofen geboren. Nach der Matura im Jahr 1960 am Bischöflichen Gymnasium Petrinum in Linz trat er in das Priesterseminar Linz ein und wurde am 29. Juni 1965 im Mariendom Linz zum Priester geweiht.

Zunächst hatte er von 1965 bis 1975 Kooperatorenstellen in Taufkirchen an der Pram, Altmünster sowie Steyr-St. Michael. Anschließend wurde er zum Expositus von Steyr-Heilige Familie (Tabor) bestellt, wo er 1978 zum Pfarradministrator ernannt wurde. Bis 1983 war er in dieser neugegründeten Pfarre tätig und wirkte wesentlich an deren Aufbau mit.

Nach einem schweren Schlaganfall mit bleibender partieller Lähmung übersiedelte Alois Eislmeir im Jahr 1983 nach Altenhof und war als seelsorglicher Mitarbeiter im assista Altenhof am Hausruck tätig. Von 1986 bis 2010 war er dort auch Kirchenrektor. Seine letzten Jahre verbrachte er seit 2012 im Bezirksalten- und Pflegeheim Gaspoltshofen.

Für den Verstorbenen wird am Mittwoch, 22. Dezember 2021 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche Altenhof am Hausruck gebetet. Der Begräbnisgottesdienst wird am Donnerstag, 23. Dezember 2021 um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche Altenhof gefeiert. Nach dem Requiem erfolgt die Beisetzung am Pfarrfriedhof im Familiengrab.