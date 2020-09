Markus Koll als neuer Präsident des Kiwanis Club Eferding gewählt

Mit vollem Engagement startet der Kiwanis Club Eferding in das Clubjahr 2020/2021. Als neuer Präsident wurde beim Übergabemeeting im Gasthof Kreuzmayr einstimmig Markus Koll gewählt, gemeinsam mit Sekretär Oliver Jobst und Schatzmeister Klaus Pöllmann hat er ein umfangreiches Jahresprogramm ausgearbeitet. Der Serviceclub mit seinen über 30 Mitgliedern unterstützt vor allem Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche in der Region. Im heurigen Jahr wird der Club vor allem von Corona betroffenen Familien helfen. Das neue Präsidium hat einige große Veranstaltungen geplant, Höhepunkt ist das Kiwanis Open Air mit Rolando Villazon am Stadtplatz Eferding, das coronabedingt auf den 28. August 2021 verschoben wurde. Im neuen Clubjahr steht außerdem ein Kabarett mit den Kernölamazonen am 7. Mai 2021 sowie zahlreiche Vorträge und Firmenbesuche auf dem Programm.

Im abgelaufenen Jahr konnte der seit dem Jahr 1990 bestehende Club bedürftigen Familien mit Spenden von über 20.000 Euro helfen. Insgesamt hat der Club seit seinem Bestehen bereits 370.000 Euro gespendet. „Helfen, schnell und unbürokratisch und mit viel Engagement“, lautet das Motto des Clubs aus der Nibelungenstadt. „Der Reinerlös aus den Veranstaltungen des heurigen Jahres wird wieder vor allem zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Region verwendet“, so Präsident Markus Koll.

Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Nordlicht GmbH)

Bild 1: Markus Koll (re.) übernimmt das Präsidentenamt von Rainer Wallisch (li.)

Bild 2: Das neue Präsidium des Kiwanis Clubs Eferding mit Sekretär Oliver Jobst, Präsident Markus Koll und Schatzmeister Klaus Pöllmann (v. re. n. li.)