BEZIRK GRIESKIRCHEN. Am 10. Jänner wurde bei der Polizeiinspektion Peuerbach Anzeige erstattet, weil ein unbekannter Fahrzeuglenker ein Schalthaus beziehungsweise eine Lichtzeichenanlage an der Bahnstrecke im Gemeindegebiet von Bruck-Waasen beschädigt hatte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes war das Gebäude um einige Zentimeter verschoben worden, an der Wand waren Risse entstanden und sogar Teile herausgebrochen. Die Elektronik im Inneren war ebenfalls beschädigt. Nach dem Unfall sicherten die Polizisten die Spuren am Unfallort und konnten so Marke und Type des Unfallfahrzeuges herausfinden.

Unfalllenker zeigte sich geständig



Aufgrund dieser Erkenntnisse überprüften die Polizisten die regionalen Zulassungen. Dabei konnte der Kreis der möglichen Unfallfahrzeuge auf drei Personenkraftwagen eingegrenzt werden. Während zwei der Fahrzeuge keine Beschädigungen aufwiesen, konnte der dritte Pkw – zugelassen auf einen 24-Jährigen – anfangs nicht gefunden werden. Über einen Arbeitskollegen des 24-Jährigen erfuhren die Polizisten schließlich, dass dieser mit einem Firmenauto unterwegs sei, weil das Privatfahrzeug in einer Werkstatt ist. Der 24-jährige Unfalllenker meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei – er zeigte sich geständig und wurde angezeigt.