Ganz im Zeichen des Gedenkens an Anton Lehner-Dittenberger, langjähriger Pfarrer von Gaspoltshofen, findet am Mittwoch, 27. April 2022 um 19:30 Uhr in der Pfarrkirche Gaspoltshofen ein Gedenkkonzert statt. Der Musikverein Gaspoltshofen sowie der Boundless Chor lädt bei freiem Eintritt zu einem andachtsvollen Konzertgenuss ein.