Die Marktmusikkapelle Haag erspielte bei der Konzertwertung 2022 des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes im Bezirk Grieskirchen 93,70 Punkte und holte damit den Punktetagessieg!

Kapellmeister Hermann Pumberger stellte sich mit den Mitgliedern der MMK Haag am 09. April im Melodium Peuerbach dem traditionellen Wettbewerb. Mit dem Pflichtstück „The Miner’s Saga“ (Otto M. Schwarz), dem Selbstwahlstück „Symphonic Overture“ von James Barnes und dem Schwerpunktstück der Haager Komponistin Iris Vonolfen „Funk And The Fugue“ wurde in der höchsten Kategorie E gewertet. Die fachkundige Jury, mit Vorsitzenden Andreas Simbeni, vergab anschließend im Rahmen der offenen Wertung ihre Punkte. Die Musiker*innen wurden dabei in zehn Kategorien, wie Dynamik oder Interpretation und Stilempfinden mit bis zu 10 Punkten bewertet. Insgesamt erreichte das Orchester mit 93,70 Punkte eine Goldmedaille und damit den Tagessieg mit der höchsten Punktezahl.

Fotocredit: @Christoph Mühlböck