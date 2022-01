LINZ/EFERDING. In dieser Woche begegneten die Eferdingerinnen jeweils zum zweiten Mal in dieser abgehakten Saison SG Wels/Linz und SK Keplinger-Traun. Am Montag, in der Partie gegen Wels/Linz, dominierten die Eferdingerinnen klar über den gesamten Spielverlauf hinweg. Die Heimmannschaft konnte gegen die Spielweise der Damen des HC Eferding kein geeignetes Mittel finden, um dem entgegenzuwirken.

Der Endstand von 16:22 (5:11) war demnach äußerst gerechtfertigt.



Meisterschaftsspiel gegen Traun zur Prime Time

Freitags gegen Traun verliefen die ersten 30 Minuten richtig toll seitens der Eferdingerinnen. Spielzüge führten zum Torerfolg und generell zeigten sie sich gewohnt kämpferisch. In der zweiten Halbzeit schlichen sich jedoch immer mehr Fehler ins Spielgeschehen ein, die den Traunerinnen einfache Tore ermöglichten.

Eine zu geringe Torausbeute trug leider auch dazu bei, dass der Rückstand zunehmend mehr wurde. Obwohl Eferding bis zur 48. Spielminute gut dagegen hielt, verließen die Damen in den letzten Minuten jedoch die Kräfte und so mussten sie eine Niederlage mit doch -6 Toren hinnehmen.

Über weite Strecken des Spiels hindurch lagen die Damen des HCE in Führung. Leider konnten sie diese tolle Leistung nicht bis zum Ende bringen. Beim nächsten Mal dann.

ERGEBNIS 18:24 (10:8)

Lisa (2), Meli (4), Anna (4), Ines, Magda (5), Kerstin, Dodo (1), Pia (2), Stephy (Tor), Jojo (Tor)

Eferding vs. SG Linz/Wels:

Lisa (2), Meli (1), Anna (6), Magda (4), Kerstin (4), Anabel (3), Dodo (1), Pia, Jojo (Tor), Stephy (Tor)