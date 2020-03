Mit starkem Spiel konnten die Herren der UVB Grieskirchen einen 3:0-Erfolg einfahren. Bei den Grieskirchner Damen war die Konkurrenz dieses Mal leider stärker.



GRIESKIRCHEN. Sieg und Niederlage, Freud und Leid – wie nah liegt das beisammen. Die Herren vom UVB Sparkasse Grieskirchen schafften beim Viertelfinal-Rückspiel in der kleinen Halle in Ried/R. das nicht für möglich Gehaltene. War letzte Woche beim Heimspiel gegen die Mühlviertler noch alles sehr eng, so konnte man beim Rückspiel mit einer unglaublichen Teamleistung den Einzug in das Halbfinale der 1. OÖ. Landesliga fixieren. Ohne Druck sollte das Spiel angegangen werden und so wurde es ein klarer 3:0-Auswärtserfolg. Noch nie war ein Team der Sportunion Grieskirchen erfolgreicher in der Meisterschaft als dieses Herrenteam.

Sauwald ließ nichts anbrennen

Die Grieskirchner Damen wollten nach dem klaren 3:0 Auswärtserfolg in Esternberg mit dem Heimspiel gegen die Innviertlerinnen nichts anbrennen lassen und den Herren ins Halbfinale folgen.

Vom lautstarken Publikum angefeuert und unterstützt konnte man leider nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Die Gäste aus dem Sauwald erwischten einen sehr guten Tag und machten wenig Eigenfehler, die Grieskirchner Damen waren leider an diesem Tag nicht in Topform und verpasste damit leider den Einzug in das Halbfinale.