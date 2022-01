Der Fliesenleger Alexander Gfellner aus Eschenau sicherte sich bei den "AustrianSkills" den Staatsmeistertitel und qualifiziert sich damit für die Berufs-Weltmeisterschaften.

ESCHENAU, OÖ. Von 20. bis 23. Jänner fanden in Salzburg die Staatsmeisterschaften der Berufe statt. In 32 Berufen kämpften rund 200 der besten österreichischen Fachkräfte gegeneinander und stellten ihr Können unter Beweis. Von den 32 neu gekürten Staatsmeisterinnen und Staatsmeister kommen sechs aus Oberösterreich, darunter Alexander Gfellner aus Eschenau. Er ist als Fliesenleger bei der Firma Andreas Kaimberger in Peuerbach angestellt. Zur Teilnahme an den Staatsmeisterschaften habe ihn sein Berufsschullehrer angeregt, wie Gfellner erzählt. "Man fährt schon mit einem etwas komischen Gefühl hin, da man nicht weiß, wie die anderen Teilnehmer drauf sind", so der 21-Jährige. Im Wettbewerb konnte er sich schließlich trotzdem gegen vier andere Teilnehmer durchsetzen. Mit der Auszeichnung als Staatsmeister hat er sich somit für die WorldSkills Berufs-Weltmeisterschaften in Shanghai im Oktober 2022 qualifiziert. "Darauf muss ich mich schon vorbereiten, denn die Berufs-Weltmeisterschaften sind sehr anspruchsvoll", weiß Gfellner. "Im Vorhinein werde ich versuchen zu üben, was bei den vergangenen Weltmeisterschaften abgefragt wurde."

Fachkräfte stellten Können unter Beweis



AustrianSkills, die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe, finden alle zwei Jahre statt. Nach coronabedingten Verschiebungen konnten nun die AustrianSkills 2021 ausgetragen und so die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Welt- und Europameisterschaften gefunden werden. Die 46. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills finden heuer von 12. bis 17. Oktober in Shanghai in China statt.

„Wir gratulieren allen 18 oberösterreichischen Medaillenträgern und Medaillenträgerinnen, insbesondere den sechs neu gekürten Staatsmeisterinnen und Staatsmeistern. Mit dieser Spitzenleistung in Salzburg wurde wieder deutlich gemacht, was in unseren Klassenzimmern und Betrieben geleistet wird. Dieser Erfolg der Jugendlichen ist eine Leistung, auf die wir alle sehr stolz sein können“, gratulieren Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.