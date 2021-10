In den letzten zehn Jahren haben sich Mitarbeiteranzahl und Umsatz von Kröswang mehr als verdoppelt. Dementsprechend hat sich auch das Sortiment entwickelt. Mit der Errichtung des neuen Frische-Zentrallagers ist der Grieskirchner Familienbetrieb für das Wachstum der kommenden zehn Jahre gerüstet.

GRIESKIRCHEN. Rund um die Eröffnung besuchten an elf Tagen insgesamt knapp 800 Kunden aus ganz Österreich und Deutschland den Firmenhauptsitz in Grieskirchen. Geschäftsführer Manfred Kröswang führte persönlich durch das neue Lager und erklärte, worauf es ihm bei einer funktionierenden Logistik-Kette ankommt. „Mit der Investition in ein neues Frische-Zentrallager am Firmenhauptsitz in Grieskirchen hat der Lebensmittel-Großhändler Kröswang nicht nur einen wichtigen Impuls für die Region und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich, sondern auch für den Tourismus gesetzt. Der Familienbetrieb kann damit mehr als 1.000 frische Lebensmittel nach dem ‚just in time‘-Prinzip an Gastronomie und Hotellerie liefern“, betonte Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner anlässlich der Eröffnung. Er zeigte sich auch erfreut darüber, dass das Unternehmen die Dächer des neuen Logistikzentrums mit insgesamt 3.100 Quadratmeter Photovoltaik-Flächen ausgestattet hat und damit die Hälfte des benötigten Stroms selbst erzeugt.

„Mit ihrer Photovoltaik-Anlage unterstützt die Firma Kröswang nicht nur die Photovoltaik-Strategie des Landes OÖ, die auf Sonnenstrom-Erzeugung vor allem auf Dachflächen setzt, sondern sie stellt zusammen mit weiteren Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit auch einmal mehr unter Beweis, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz sehr gut kombinieren lassen“, unterstrich Landesrat Achleitner.

Hinter dem Frische-Prinzip von Kröswang stecken eine ausgeklügelte Logistik und ein komplexer Warenfluss. Hier spielt das neu errichtete Frische-Zentrallager am Firmenhauptsitz in Grieskirchen eine zentrale Rolle. Die Frage von Markus Achleitner, wie schnell man frische Lebensmittel liefern kann, beantwortet Manfred Kröswang so: „Wenn Sie einen unseren frischen Süßwasser-Fische bestellen, schwimmt dieser noch in einem Becken unseres Produzenten in Oberösterreich. Bereits 18 Stunden später liefern wir Ihnen diesen Fisch als Filet oder im Ganzen in ganz Österreich und sogar bis hinauf in den Mitteldeutschen Raum.“

Zur Sache

Der Familienbetrieb Kröswang umfasst heute elf Standorte und eine Lieferflotte von 150 LKWs. Die rund 450 Mitarbeiter sorgen täglich dafür, dass 3.000 Lebensmittel-Artikel in ganz Österreich und einem großen Teil von Deutschland an Betriebe der bodenständigen Gastronomie über gehobene Hotellerie, bis hin zu Spitälern, Seniorenheimen, Justizanstalten und Kasernen geliefert werden.

Video des Eröffnungsrundganges