Lässige Volksmusik mit "ALMA" in Bad Schallerbach

AT

, Promenade 2 , 4701 Bad Schallerbach AT

Atrium Europasaal , Promenade 2 , 4701 Bad Schallerbach AT

"ALMA" präsentiert sich mit traditioneller Volksmusik in luftig-lässigem Gewand. Mit Geigen, Harmonika und Kontrabass bewaffnet zeigen Julia Lacherstorfer, Evelyn Mair, Matteo Haitzmann, Marie-Theres Stickler und Marlene Lacherstorfer ihr Können nun in Bad Schallerbach. Davon können sich Besucher am Freitag, 28. Juli um 19.30 Uhr überzeugen. Eintritt ist 22 Euro.