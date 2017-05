AreaA8 Meggenhofen

05.05.2017, 23:59 Uhr

Für eskalierende Stimmung sorgten DJ Fab Toulouse und das DJ-Duo Zesrs!DJ Fab Toulouse gehört mittlerweile zu den meist gefragtesten Newcomer DJ’s in Österreich. Bekannt wurde Fab Toulouse durch Auftritte im Empire St. Martin, Lusthouse Haag, Austria goes Zrce, S-Budget Party Salzburg, Nachtwerft Linz, Monsterland Clubbing.Dj-Duo Zesrs bekannt durch Auftritte am MILF-Ball und diverse andere Bälle, S-Budget Party Linz, 2€-Party Meggenhofen, Hallenfest Zwisl, Fire&Ice Meggenhofen, offical Warm-up Dj´s for 2:tages:bart.Als SPECIALS gab's eine Flying Hirsch Aktion und die Backdraft-ShotbarCa. 500 Partygäste feierten noch bis 03:00 Uhr früh!Der Erlös diente zum Ankauf von Feuerwehrgeräten.