MMKids Gallspach on tour: Ein musikalischer Marathon in Sachen Jugendarbeit

21.04.2018, 12:10 Uhr

Das seit Oktober 2017 bestehende Jugendorchester "MMKids" der Marktmusikkapelle Gallspach durfte vergangene Woche nicht nur einmal aktiv werden. Die engagierten Jungmusiker bewiesen am Sonntag, 15. April 2018 ihr Durchhaltevermögen, während es von einer musikalisch angehauchten Veranstaltung zur nächsten ging.

Amwurden, im Rahmen eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche Gallspach, die Erstkommunionkinder der örtlichen Volksschule vorgestellt. Die musikalische Umrahmung dieser Messe durfte dergemeinsam mit dem Familienchor übernehmen. Die überaus motivierten Kinder als auch das Team des Jugendreferates freuten sich sehr über diese Auftrittsmöglichkeit und sind schon gespannt auf das nächste Probenziel des kleinen Jugendorchesters.

ging es dann für den Großteil des Orchesters weiter in die Manglburg nach Grieskirchen. Dort veranstaltete diebei welchem auch das junge Publikum mitwirken durfte. Unter dem Titelwurden somit, neben der EMK Grieskirchen, der Tanzklasse Silvia Feldmaier, der VS Schlüßlberg sowie den NMS Grieskirchen und Eberschwang auch dieals Passagiere eines Zauberzugs,Nach einer musikalischen Reise mit dem „Disney-Zug“, spannenden Aufenthalten an wahrlich „märchenhaften Orten“ und letztlich gestärkt durch ein paar Kugeln Eis ging es dann für die Kids wieder zurück nach Gallspach.Die Kinder als auch die stolzen Mitglieder des Jugendreferates blicken zurück auf einen wunderbaren Tag voll Spaß und wertvoller gemeinsamer Erfahrungen.