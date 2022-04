Als Dankeschön an das Spitalspersonal für die Arbeit in der schweren Pandemie-Zeit haben die Rotarier-Clubs Fürstenfeld und Oberwart-Hartberg Preise im Wert von knapp 40.000 Euro verlost. Rund 1.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern Fürstenfeld, Hartberg, Oberwart und Güssing hatten ihr Los in den Topf geworfen.

Verlost wurden Hotel- oder Wellnessaufenthalte sowie andere Wertgutscheine, die von 45 Sponsoren aus der Tourismus-, Gastronomie- und Handelsbranche zur Verfügung gestellt worden waren. "Pflegekräfte mussten in der Pandemie auf viel verzichten und haben Außergewöhnliches geleistet", erklärt Werner Gutzwar, Präsident des Rotarier-Clubs Fürstenfeld.