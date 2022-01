Lange Nächte, tiefe Temperaturen, wenig Nahrung - während viele heimische Vogelarten den Winter in südlichen Gebieten verbringen, harren andere in der kalten Jahreszeit bei uns aus. Bei einem Spaziergang zum Thema "Wintervögel" in Gerersdorf, am Samstag, dem 29. Jänner, kann man einigen von ihnen auf die Federn schauen.

Welche Vogelarten kann man im Winter bei uns beobachten? Wie schaffen sie es, mit der kalten Winterzeit zurecht zu kommen? Wie können wir Vögeln helfen, den Winter besser zu überstehen? Um diese Fragen geht es bei dem zweistündigen Spaziergang, den die Gemeinde Gerersdorf-Sulz veranstaltet. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim Feuerwehrhaus in Gerersdorf. Wenn möglich, ein Fernglas mitnehmen.