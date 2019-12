Erstmals fand in der Pfarre bzw. Gemeinde eine Friedenslichtaktion in einem größerem Rahmen statt, bei der sich die Kinder aus dem örtlichen Kindergarten und der Volksschule einbrachten und mit den Erwachsenen das Friedenslicht teilten. Geholt hatte das Licht die Pfarrgemeinderätin Getrude Wukits aus Oberwart, wo heute (22.12.2019) vom ORF Landesstudio das Licht verteilt wurde. Sie brachte es in die Volksschule Neuberg. Hier trafen sich die Kinder vom Kindergarten und der Volksschule. Begleitet von vielen Eltern, Großeltern, Verwandten und Pfarrmitgliedern zogen die Kinder in die dunkle Kirche ein. Vor dem Altar wurde das Friedenslicht abgestellt. Die Kinder selbst nahmen im Altarraum Aufstellung und sorgten für die musikalische Umrahmung der Feier mit Advent- und Weihnachtsliedern. Musikalisch wurden sie begleitet von der Kindergartenpädagogin Alexandra Kulovits und Lehrerin Roswitha Staudinger. Ratsvikarvorsitzender Arnold Boisits begrüßte die Anwesenden. Zwischen den Liedern trugen Gertrude Wukits und Karl Knor Gedichte zum Thema Friedenslicht und Frieden vor. Auch eine Geschichte über das Friedenslicht wurde vorglesen und ein "Vater unser" für den Frieden gebetet. Während die Kinder einige weitere Lieder sangen, wurde das Friedenslicht an die Teilnehmer der Veranstaltung ausgeteilt. Danach zog man zum Gedenkstein für Frieden neben der Kirche. Hier sangen die Kinder noch ein Weihnachtslied, ehe Ratsvikar Arnold Boisits (er ist auch Wortgottesdienstleiter) ein Segensgebet sprach und den Schlusssegen erteilte. Musikalisch wünschten die Neuberger Kinder dann noch frohe Weihnachten, ehe man mit dem Friedenslicht und erfreut durch die Darbietungen der Kinder nach Hause ging.