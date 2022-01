Vinzenz Knor will es noch einmal wissen. Der amtierende Bürgermeister von Güssing hat sich dazu entschlossen, bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Oktober erneut als Spitzenkandidat für die SPÖ anzutreten.

Seit 2012 im Amt

"Ich habe vor meiner Entscheidung viel Zuspruch aus der Bevölkerung erfahren", sagte Knor bei einem Pressegespräch in Güssing. "Außerdem kann ich mich auf ein gutes Team in der Stadtverwaltung und ein gutes Team in der SPÖ verlassen." Der 66-Jährige ginge im Falle eines Wahlsieges in seine dritte Amtsperiode, er ist seit 2012 im Amt.

"Vinzenz Knor ist kein Ich-Bürgermeister, sondern einer der die Dinge hinterfragt und sich immer mit anderen abstimmt", streute der langjährige Weggefährte und Vizebürgermeister Christian Garger seinem "Chef" Rosen.