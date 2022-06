Am Sonntag, dem 26. Juni 2022 wurde das 60-jährige Bestandsjubiläum des SV Marsch Neuberg festlich im Rahmen des Zeltfestes zum Kirtag begangen. Nach der Messe, gehalten von Ortspfarrer Mag. David Grandits, fand der Festakt statt. Obmann Martin Konrad, seit 30 Jahren im Amt, konnte dazu zahlreiche Gäste begrüßen. Unter den Ehrengästen befanden sich Landtagspräsidentin Verena Dunst, NR-Abg. DI Nikolaus Berlakovits, LAbg. Wolfgang Sodl, Bürgermeister Mag. Thomas Novoszel und Vizebürgermeisterin Birgit Karner. Seitens der Fußballvertreter war ÖFB-Präsident Gerhard Milletich, BFV-Vizepräsident Konrad Renner, ASVÖ-Vertreter Mag. Harald Horvath, LIgaobmann Josef Pekovits und natürlich auch viele Vereinsvertreter aus der Umgebung anwesend.

In den Ansprachen wurden die Leistungen des Vereines gebührend gewürdigt. Für viele Funktionäre und Mitarbeiter gab es Auszeichnungen seitens des BFV und des ASVÖ. Der Festakt selbst wurde von den jüngsten Nachwuchsspielern auch musikalisch umrahmt. Auch eine Festschrift, verfasst von Daniel Knor, wurde präsentiert und zum Verkauf angeboten. Interessenten können sie beim SV Neuberg käuflich erwerben. Im Anschluss an den Festakt sorgten wieder einmal die "Musigeiner" für eine Bombenstimmung im Zelt bis zum Abend.