Fallschirmsprung-WM in Güssing ist eröffnet

In Güssing ist die 45. Weltmeisterschaft im Militärfallschirmspringen eröffnet worden. 220 Soldatinnen und Soldaten sowie Schiedsrichter aus 35 Nationen nehmen teil.

Drei Disziplinen

Gekürt werden die Weltmeister in den Disziplinen Zielspringen, Formation und Figursprung. Gestartet wird von der Montecuccoli-Kaserne in Güssing sowie vom Flugplatz in Punitz.

Flaggenparade

In der Kaserne fand auch die Eröffnungszeremonie statt, bei der sich alle Delegationen präsentierten und ihre Flaggen hissten. Untergebracht sind die Teilnehmer in der Kaserne und in einer großen Zeltstadt.

„Es ist ein Renommee für Österreich und für das österreichische Bundesheer. Man darf nicht vergessen, der Militärweltsportverband umfasst 140 Nationen. Das Motto dieses Verbandes lautet 'Freundschaft über den Sport'", erklärte Militärkommandant Gernot Gasser, bei der Eröffnung. Sportlandesrat Heinrich Dorner hob ebenfalls den völkerverbindenden Charakter der Weltmeisterschaft hervor. "Gerade in Zeiten wie diesen ist das ein wichtiges Zeichen - Sport verbindet nicht nur Personen, sondern auch Nationen."