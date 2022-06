Bei den Militärweltmeisterschaften im Fallschirmspringen in Güssing hat das österreichische Bundesheer die erste Goldmedaille seit 36 Jahren errungen. Zugsführer Sebastian Graser sicherte sich den Sieg im Zielspringen vor dem Franzosen Mathieu Guinde und dem Slowaken Roman Karun.

Drei Zentimeter Abweichung

Der Salzburger Heeresleistungssportler gewann mit einer Gesamtabweichung von nur drei Zentimetern bei acht Sprüngen von 1.000 Metern über Grund. Das Ziel mit der Größe von zwei Zentimetern entspricht der Größe einer 20-Cent-Münze.

Die weiteren Österreicher: Kevin Wagner landete auf Platz 23, Manuel Sulzbacher auf Platz 42, Christian Forstner auf Platz 70, Michael Hribernik und Michael Urban jeweils auf Platz 87 sowie Michael Knauss auf Platz 90. Insgesamt klassierten sich 136 Athleten.

Erste offizielle Gratulantin Grasers war Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: "Eine gewaltige sportliche Leistung, die die Exaktheit, Professionalität und Kontinuität unserer Heeressportler zeigt."

335 WM-Teilnehmer

An den 45. Militärweltmeisterschaften im Fallschirmspringen in Güssing nehmen 335 Wettkämpfer und Schiedsrichter aus 35 Nationen teil. Gesprungen wird in den Disziplinen Ziel, Formation und Figur.

Militär-WM im Fallschirmspringen in Güssing hat begonnen