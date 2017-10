AT

Gut Steinbach , Steinbacher Straße 25 , 7551 Stegersbach AT

Ein "Herbsteinklang" mit Sturm und gebratenen Maroni erwartet die Besucher des Stegersbacher Guts Steinbach bei Schönwetter am Samstag, dem 7. Oktober. "Listen 4 More" machen Musik, ab 16.00 Uhr geht es los. Im Gut Steinbach in der Steinbacher Straße gibt es seit kurzem übrigens auch einen Hofladen.