Musikertreffen "Der Kleinsten" in der Mehrzweckhalle Kukmirn

21.04.2018, 23:25 Uhr

Es präsentierten sich Kinder der "Musikalischen Früherziehung" sowie Instrumentenensembles der Musikschulen Güssing und Stegersbach.

Ein toller Nachmittag bei vollem Haus in der Veranstaltungshalle in Kukmirn. Geplant und Umsetzung durch die Zentralmusikschule Güssing und Musikschule Stegersbach. Auch der Blasmusikverband Güssing war mit einem Marschaufgebot von weit über fünfzig Musikern anwesend und empfing die Gäste und die jungen Akteure. Musikschuldirektor Martin Wukovits und sein Team schafften mit ihren kleinen Stars für beste Stimmung. Auch das Publikum musste einige male mitmachen. Viele musikalische Eindrücke konnten an diesem Nachmittag mit nach hause genommen werden. Durch das Programm führte Franz Stangl, welcher auch seine Tanzkünste unter Beweis stellen musste.