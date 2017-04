Fantastische Reise von Güssing nach Nimmerland

23.04.2017, 15:49 Uhr

Peter Pan (Matthias Horvath), der Junge der niemals erwachsen werden wollte, erlebt allerlei Abenteuer in Nimmerland. Furchtlose Piraten kreuzen seinen Weg, Captain Hook (Simon Stimpfl) muss besiegt werden und mutige Indianerinnen werden zu neuen Freunden.

Bezaubernde Geschichte

Über allem steht aber die Sehnsucht nach Familienglück, Geborgenheit und Liebe, die über das Londoner Mädchen Wendy (Anna Luipersbeck) und ihre Mutter (Antonia Stubits) ausgedrückt wird. In rührenden Szenen zeigen die jungen Talente die ständige Suche danach und beeindrucken ihr Publikum mit Begeisterung an Gesang, Tanz und Schauspiel.Die Gesamtleitung lag in den bewährten Händen von Marianne Resetarits, die musikalische Leitung hatten Ramona Tomisser und Thomas Baldasti inne und choreografiert wurde das Stück von Sophie Kubec.