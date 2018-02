Limbacher Christkindlmarkt machte 2.460 Euro Spenden möglich

03.02.2018, 18:02 Uhr

1.700 Euro davon verwendet Pro Juventute selbst für dringend notwendige Anschaffungen. Mit 760 Euro wird ein Waisenkind unterstützt, das keine Eltern mehr hat, aber gerne an der Sprachreise seiner Schulklasse teilnehmen möchte. Seine Erziehungsberechtigten können sich das nicht leisten, aber nun ist die Finanzierung der Reise gesichert.Die Limbacher Christkindlmarkt-Helfer mit Anna Eichinger und Maria Brantweiner an der Spitze übergaben die Spende an Pro-Juventute-Leiter Erich Mayer.