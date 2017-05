Soziales Wohnen im Südburgenland mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft

08.05.2017, 16:12 Uhr

Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft startete zwei Projekte in Wörterberg und Mühlgraben.



Leistbares Wohnen

WÖRTERBERG/MÜHLGRABEN. Über Initiative von Landeshauptmann und Wohnbaureferent Hans Niessl wurde vor 4 Jahren das Projekt „Junges Wohnen im Burgenland“ ins Leben gerufen.Wohnungen mit einer Größe von etwa 65m², mit Küchen standardmäßig ausgestattet und ohne Leistung eines Finanzierungsbeitrages, sollen - bei einer Wohnungsmiete von etwa € 5,-/m² (netto, ohne Betriebskosten) und bei einer Anzahlung, die unter 1.000 € pro Wohnung liegen wird - das erste selbstständige Wohnen für junge Menschen ermöglichen. Nun soll dieses besonders leistbare Wohnen ausgedehnt werden.Um nicht nur jungen Menschen günstigen Wohnraum ermöglichen zu können, wurde vor Kurzem mit der Sonderwohnbauförderungsaktion „Gemeinde-Call“ durch Landeshauptmann Hans Niessl ein neues Projekt ins Leben gerufen.Bei den sogenannten „Sozialwohnungen“ handelt es sich um reine Mietwohnungen - durch besonders günstige Konditionen wird hier die monatliche Miete bei unter € 5,-/m² liegen.„Ziel dieser Initiative ist es, für Menschen mit einem geringeren Einkommen leistbare und qualitativ hochwertige Wohnungen in genügender Anzahl zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser neuen Förderschiene einen wichtigen Schritt in die Zukunft machen. Damit ist gewährleistet, dass Wohnen im Burgenland weiterhin auch wirklich für jeden leistbar bleibt“, so Landeshauptmann Hans Niessl.

Projektstart in Wörterberg



Zweites Projekt Mühlgraben

Kontakt

Als 147. OSG-Gemeinde zählt Wörterberg im Bezirk Güssing. Hier wird in den kommenden Monaten nicht nur das 1. OSG-Projekt entstehen, sondern auch das 1. Soziale Wohnprojekt im Südburgenland! In wunderbar zentraler Lage, in unmittelbarer Nähe zum Gemeindeamt, soll ein Wohnhaus mit insgesamt 6 Wohnungen errichtet werden.Die Wohnungsgrößen betragen hier rund 65 m², diese Wohnungen sind sowohl für junge Menschen als auch für ältere Personen und Paare perfekt geeignet. Aktuell laufen bereits die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten, mit dem Bau soll im Sommer gestartet werden, die Fertigstellung ist bereits für Spätsommer 2018 geplant.Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und die Gemeinde Mühlgraben haben im Jahr 2006 bereits das 1. gemeinsame Projekt – ein Wohnhaus mit 4 Wohnungen – errichtet. Nun laufen die Vorbereitungen für das neueste Wohnprojekt in der Gemeinde.Als 2. soziales Wohnprojekt sollen in Mühlgraben 6 Wohnungen errichtet werden, auch hier werden die Wohnungsgrößen rund 65 m² betragen. Mitte Juni wird der Spatenstich für dieses neue Wohnprojekt gefeiert, die Fertigstellung ist für Spätsommer 2018 geplant.Rechte Bachgasse 617400 OberwartTel.: 03352/404Fax: 03352/404-20E-mail: oberwart@osg.at Internet: www.osg.at