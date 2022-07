Am Sonntag, 17. Juli 2022 sowie 14. August 2022, verwandelt sich der Stiftsplatz ab Sonnenuntergang in ein Open Air Kino der besonderen Art. Die Silent Cinema Open Air Kino Tour 2022 macht Halt in Hall in Tirol.

HALL. Ganz großes Kino erwartet die Gäste am Sonntag, 17. Juli 2022 sowie 14. August 2022. Die Silent Cinema Open Air Kino Tour 2022 macht Halt in Hall in Tirol. Jeder Gast bekommt einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis und für den einzigartigen Zweikanalton. Welcher Film gespielt wird, entscheidet das Publikum. Bis 10 Tage vor der Veranstaltung besteht die Möglichkeit auf der Silent Cinema Website für euren jeweiligen Film-Favoriten abzustimmen und dabei Tickets zu gewinnen. Für alle, die kein Losglück haben, gibt’s Tickets online oder (sofern noch verfügbar auch) an der Abendkasse zu je 8 € pro Person. Eine Sitzplatzreservierung wie im normalen Kino ist zwar nicht möglich, dennoch ist euch ein Sitzplatz garantiert. Die Platzierung der Stühle erfolgt zudem natürlich absolut Corona-konform. Alle Informationen zu Voting, Film, Tickets & Co. findet ihr auf

www.silentcinema.at/produkt-kategorie/tirol/hall

Termine

Wo: Stiftsplatz, Hall in Tirol

Wann: Sonntag, 17. Juli 2022 & Sonntag, 14. August 2022

Einlass: ab 19:45 Uhr

Filmstart: 21:15 Uhr



