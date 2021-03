Kunstvolle Passionskrippen werden zum Osterfest in rund 150 Tiroler Kirchen aufgebaut und können dort bewundert werden. Die Krippen waren im 18. und 19. Jahrhundert noch weit verbreitet, bevor sie in Mitteleuropa fast in Vergessenheit geraten sind.



TULFES. Die Weihnachtskrippe kennt fast ein jeder. Sie erzählt von der Geburt Jesu, mit dem Kind im Stall, den Engeln und Heiligen. Im Gegenzug erzählt die Passionskrippe die Leidensgeschichte Christi. Sie zeigen wichtige Abschnitte, beginnend mit dem Einzug in Jerusalem, dem letzten Abendmahl, die Ölbergszene, die Verurteilung im Palast, die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung. Gebaut werden die Passionskrippen in Form eines barocken Kulissenaltars. Mit bunt leuchtenden Glaskugeln erzeugen die Krippen ein stimmungsvolles Farbenspiel. Die Passionskrippe ist ein schöner Begleiter durch die 40tägige Fastenzeit und die Karwoche. In Kürze werden die Ostergräber in den Pfarrkirchen ausgestellt. In Tirol werden in ca. 150 Kirchen, so z. B. in Tulfes, Axams, Igls, Natters, Mutters, Götzens, Birgitz, St. Sigmund, Inzing, Telfs, Flaurling und Kematen derartige Kunstwerke aufgebaut. Als ganz besondere Juwelen gelten die Ostergräber in der Pfarrkirche in Patsch und im Franziskanerkloster in Schwaz.

Krippenbau

Der passionierte Tüftler Herbert Feichtner aus Tulfes baute in seiner Werkstatt ein echtes Passionskrippenkunstwerk. In den letzten 20 Jahren erlernte Feichtner unter Anleitung eines Krippenbaumeisters das Handwerk und kreierte bereits einige Weihnachtskrippen. Bekannt ist der Tulfer für sein Können beim Einbau der Beleuchtungselemente in den Krippen. Darüber hinaus unterstützt Feichnter den Krippenverein bei vielen anderen Aufgaben. Krippenbauhelfer des Tulfer Vereins unterstützen Bastler, die auf den Geschmack gekommen sind eine Krippe zu bauen.

