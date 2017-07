Bezirksschützenfest zu Ehren von Josef Speckbacher

16.07.2017, 22:29 Uhr

Das Programm begann am Samstag mit der Aufstellung der Fahnenabordnungen beim Gemeindeamt. Nach der Meldung erfolgte der Marsch zum Vereinshaus, wo auch der Festakt stattfand. Anschließend wurde von der Speckbacher Schützenkompanie und der Musikkapelle Gnadenwald "Der Traum eines österreichischen Reservisten" aufgeführt - ein großes militärischen Tongemälde von Carl Michael Ziehrer. Ziehrer führte durch eine wechselvolle, Lust und Leid des Militärlebens widerspiegelnde Welt, in dem er Volks- und Soldatenlieder, Marsch- und Tanzmusik, Klänge des militärischen Alltags und Klänge soldatischer Weise in dramatisierter Steigerung aneinanderreiht.Am Sonntag erfolgte dann der Abmarsch zur Gedächtniskapelle von Josef Speckbacher. Nach der Heiligen Messe mit anschließendem Festakt fand der Festumzug und das Festkonzert statt.